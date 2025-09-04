سوريا.. ضحايا باستهداف طائرة مسيرة لعجلة قرب مطار حلب

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر محلي في سوريا، يوم الخميس، بمقتل شخصين بهجوم لطائرة مسيرة قرب مطار حلب الدولي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة لقوات التحالف الدولي، استهدفت عجلة على طريق مطار حلب الدولي مما أدى إلى مقتل شخصين كانا بداخلها".

وأشار إلى أن الاستهداف جاء تزامناً مع تحليق طيران حربي مكثف في المنطقة.

ويأتي هذا الاستهداف بعد أقل من 24 ساعة من استهداف قوات الجيش الإسرائيلي بخمس قذائف محيط "سرية الطواحين المهجورة" شرقي بلدة بريقة بريف القنيطرة الجنوبي.

وقبل نحو أسبوع، شن الطيران الحربي الإسرائيلي في 27 آب/أغسطس الماضي غارات عدة استهدفت مواقع تابعة لوزارة الدفاع في جبل المانع بمنطقة الكسوة بريف دمشق.

وتتكرر الهجمات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية مستهدفة مواقع مختلفة في سوريا.