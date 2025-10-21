سوريا.. ضبط 12 مليون حبة كبتاغون ونصف طن حشيش معدة للتهريب إلى الأردن

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء، عن ضبط كمية مخدرات كبيرة تمثلت بـ12 مليون حبة كبتاغون مخدّرة ونصف طن حشيش كانت معدّة للتهريب، من قبل شبكة مختصة بتهريب المخدرات، والقبض على مسؤولها، في ريف دمشق.

ونقلت الوزارة عن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، قوله إن "فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق، وبالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة الضمير، نفّذ عملية نوعية ناجحة أسفرت عن ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون مخدّرة كانت معدّة للتهريب خارج البلاد".

وأوضح العميد عيد، أن "العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وردت من أحد المصادر المعتمدة، حيث بدأت الفرق المختصة عمليات رصد وتعقّب دقيقة لشبكة تهريب كبيرة تنشط في المنطقة، قبل أن يتم إلقاء القبض على مسؤول الشبكة الرئيسي، فيما تواصل الجهات المختصة ملاحقة باقي المتورطين تمهيدًا لتوقيفهم وتقديمهم إلى القضاء المختص".

وأشار إلى أن "الكمية المضبوطة تمت مصادرتها تمهيدًا لإتلافها، في حين أُحيل الموقوف إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه"، مؤكداً أن "هذه العملية تأتي ضمن نهج مكافحة المخدرات الحازم في مكافحة تهريب وترويج المخدرات، وتجفيف منابعها، لحماية المجتمع وصون أمن البلاد".

ولفت إلى أن "الكميات المضبوطة خلال العملية التي نفذتها إدارة مكافحة المخدرات بريف دمشق تشمل نحو 12 مليون حبة كبتاغون ونصف طن من الحشيش كانت معدة للتهريب إلى الأردن".