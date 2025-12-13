سوريا.. إصابة جنود أميركيين وسوريين بإطلاق نار قرب تدمر (فيديو)

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر أمني سوري، يوم السبت، بتعرض وفد من قوات التحالف الدولي لإطلاق نار قرب مدينة تدمر وسط البلاد، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر القوات الأميركية والأمن العام السوري.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الوفد، الذي ضم قوات من التحالف الدولي إلى جانب قوات سورية، كان في مهمة ميدانية للاطلاع على خطة أمنية تهدف إلى محاربة تنظيم "داعش"، قبل أن يتعرض لإطلاق النار في محيط مدينة تدمر.

وأشار إلى أن الجهات المعنية سارعت إلى اتخاذ إجراءات أمنية في المنطقة، بالتزامن مع تدخل مروحيات أميركية قامت بإجلاء المصابين ونقلهم إلى قاعدة التنف لتلقي العلاج، وسط استنفار أمني عقب الحادثة.

ولم يقدّم المصدر مزيداً من التفاصيل حول الجهة التي نفذت الهجوم أو حجم الإصابات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

في السياق، أشارت وكالة "سانا" الرسمية السورية، إلى توقف حركة السير على الطريق الدولي بين دير الزور ودمشق مؤقتا على خلفية الحادث في تدمر بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.

وبينت، أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار في تدمر.

وأظهرت لقطات فيديو طيران اميركي منخفض فوق تدمر بعد الهجوم المسلح على القوات الاميركية