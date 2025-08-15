سوريا.. إصابات وحالات اختناق بحرائق واسعة في سهل الغاب

شفق نيوز- دمشق

أصيب عدد من المدنيين بجروح وحالات اختناق، يوم الجمعة، اثر حرائق واسعة اندلعت في ريف حماة الغربي بسوريا، في وقت تواجه فرق الدفاع المدني بعض المصاعب للسيطرة على النيران.

وقالت مراسلة وكالة شفق نيوز، إن عشرات من المدنيين أصيبوا بحروق وحالات اختناق، نُقلوا على إثرها إلى مشفى السقيلبية في ريف حماة الغربي إثر اندلاع حرائق واسعة في الأحراج والمناطق الزراعية بسهل الغاب.

وقال مدير الدفاع المدني السوري، منير مصطفى، في تصريحات صحفية، تابعتها شفق نيوز إن "فرق الإطفاء تواجه تحديات كبيرة في السيطرة على النيران، أبرزها اشتداد الرياح وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى انفجار مخلفات الحرب وصعوبة الوصول بسبب التضاريس الجبلية".

وأكد مصطفى أن "فرق الإطفاء، بمشاركة المدنيين، تمكنت من الحد من تمدد النيران إلى مناطق جديدة، مشيرًا إلى إنشاء عدة غرف عمليات لإدارة وتنظيم الجهود الميدانية في ريفي حماة واللاذقية".

وتشارك في عمليات الإطفاء قوات الدفاع المدني السوري، إلى جانب متطوعين محليين، ويتم إنشاء غرف عمليات ميدانية لتنسيق جهود الإطفاء والحد من انتشار النيران، خصوصًا في المناطق المأهولة بالسكان. ويعد التعاون المدني-الحكومي عنصرًا أساسيًا للحد من الخسائر البشرية والمادية.