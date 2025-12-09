سوريا.. إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في القنيطرة

شفق نيوز- القنيطرة

سجلت محافظة القنيطرة، يوم الثلاثاء، إصابات في صفوف مدنيين ببلدة خان أرنبة، إثر إطلاق نار مباشر من قبل دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، عقب احتجاج الأهالي على دخول القوة العسكرية إلى البلدة.

وذكرت مصادر محلية، لوكالة شفق نيوز، أن دوريات إسرائيلية مدعّمة بعربات مصفحة اقتحمت البلدة، وأقامت حواجز في الشوارع الرئيسية، مانعة حركة السيارات والمواطنين، الأمر الذي أثار غضب السكان ودفعهم للاحتجاج، قبل أن يقدم الجنود الإسرائيليون على إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

هذا وأفادت مصادر أهلية، بأن دخول الدوريات الإسرائيلية جاء بعد مغادرة عربتين تابعتين للأمن الداخلي السوري من خان أرنبة، مضيفة أن القوات السرائيلية أقامت عدة حواجز عسكرية بمحيط البلدة، شملت حاجزاً على طريق جباتا الخشب – خان أرنبة، وآخر على طريق جبا – خان أرنبة، إضافة إلى حاجز ثالث على طريق دمشق – خان أرنبة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التحركات العسكرية الإسرائيلية في القنيطرة، وتنامي مخاوف الأهالي من توسع الانتهاكات في مناطق حدودية عدة.