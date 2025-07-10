سوريا.. سيطرة شبه كاملة على حرائق اللاذقية

شفق نيوز- اللاذقية

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، يوم الخميس، تمكن فرق الإطفاء تمكنت من تحقيق سيطرة شبه كاملة على معظم مواقع الحرائق المشتعلة في ريف اللاذقية الشمالي، باستثناء نقطتين في جبل التركمان يصعب الوصول إليهما.

وأوضح الصالح، في تصريحات صحفية، أن عمليات التبريد بدأت عند الساعة الرابعة فجرا، عقب إخماد البؤر الأساسية، إلا أن الرياح القوية تسببت في تجدد النيران في بعض المناطق، مشيراً إلى أن النقطة الأولى تقع في واد معزول لا يمكن الوصول إليه إلا جوا، بينما تقع النقطة الثانية على سفح جبل مزروع بالألغام، وقد شهدت انفجارات متفرقة صباح اليوم، دون تسجيل أي إصابات في صفوف فرق الإطفاء.

وفي السياق نفسه، أكد الوزير، استمرار التنسيق مع دول أوروبية والعراق لتفعيل التدخل الجوي، مشيرا إلى أن تركيا كانت الأسرع استجابة، حيث أرسلت 12 طائرة إطفاء ومركبات متخصصة وفرقا أرضية.

كما شاركت فرق وطائرات من الأردن ولبنان، إلى جانب دعم جوي من وزارة الدفاع السورية.

وقال المتطوع في منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حمزة مصطفى، أمس الأربعاء، لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات إخماد الحرائق المشتعلة في ريف اللاذقية مستمرة منذ سبعة أيام، في ظل وجود بؤر مشتعلة وتتوسع بفعل اشتداد الرياح وارتفاع درجات الحرارة".