سوريا.. سقوط ثلاث قذائف مجهولة المصدر قرب مطار المزة العسكري

شفق نيوز- دمشق

أفادت مراسلة وكالة شفق نيوز في العاصمة السورية دمشق، مساء اليوم الثلاثاء، بسقوط ثلاث قذائف مجهولة المصدر في محيط مطار المزة العسكري، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وبحسب مراسلتنا فإن الانفجارات وقعت في مناطق غير مأهولة قرب أسوار المطار، ما تسبب بحالة استنفار أمني سريع في المنطقة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لتحديد مصدر القذائف والجهة المسؤولة عن إطلاقها.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن القذائف مصدرها مسيرات اسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر أمني متقطع تشهده مواقع عسكرية في محيط العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة.