سوريا.. سطو مسلح على رواتب الموظفين في السويداء

شفق نيوز- دمشق

كشفت وزارة المالية السورية، يوم الجمعة، عن تعرض بعض الأموال المخصصة لصرف رواتب العاملين في محافظة السويداء لسطو مسلح.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها كانت قد باشرت بإجراءات تحويل رواتب العاملين في القطاع العام بالمحافظة، قبل أن تتفاجأ بتعرّض جزء من تلك الأموال لسطو مسلح، ما أدى إلى عرقلة عمليات الصرف، مشيرة إلى أن فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا تعرّض للهجوم.

وأضاف أن "هذا الاعتداء من قبل المجموعات الخارجة عن القانون يعيق جهودنا في استكمال صرف الرواتب للإخوة العاملين والمتقاعدين".

وأشارت الوزارة، إلى أن "الدولة السورية حريصة على القيام بواجبها تجاه أبنائها جميعاً"، مؤكدة تطلعها إلى "توفير الشروط المناسبة التي تضمن استمرار الخدمات وفي مقدمتها سلامة العاملين في المؤسسات العامة".

وفي وقت سابق، أصدر وزير العدل السوري مظهر لويس، قراراً بتشكيل لجنة قضائية وأمنية خاصة للتحقيق بأحداث السويداء الأخيرة، على أن تقدم تقريرها خلال 3 أشهر.

يُذكر أنّ محافظة السويداء كانت قد شهدت خلال الأسابيع الماضية احتجاجات وأحداث عنف متفرّقة، رافقتها مواجهات بين مجموعات مسلّحة وأجهزة الأمن، وأدت إلى سقوط ضحايا ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وتسببت هذه التطورات بتوتر الأوضاع الأمنية في بعض أحياء المدينة وريفها، وسط دعوات محلية من وجهاء وفعاليات دينية ومدنية بضرورة ضبط الوضع ومحاسبة المسؤولين عن الفوضى وتجنب تكرارها.