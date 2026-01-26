سوريا.. زفاف كوردي داخل مأوى للنازحين في القامشلي (صور)

شفق نيوز- دمشق

في مشهد يختصر قسوة الحرب وإصرار الكورد على الحياة، أقام الشاب سليمان وزوجته نيرفان حفل زفاف بسيط داخل مدرسة تؤوي نازحين في مدينة القامشلي، بعد رحلة نزوح جديدة فرضتها التطورات العسكرية الاخيرة في شمال شرق سوريا.

العروسان الكورديان ينحدران من منطقة عفرين، وكانا قد نزحا سابقاً منها، قبل أن يجدا نفسيهما مجدداً مجبرين على مغادرة منطقة الطبقة باتجاه القامشلي، عقب هجوم القوات الحكومية على مناطق شرق حلب ومحافظتي الرقة ودير الزور، وما رافق ذلك من انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من تلك المناطق.

داخل إحدى الصفوف الدراسية التي تحولت إلى مأوى لعشرات العائلات النازحة، قرر سليمان ونيرفان المضي في خطوة الزواج رغم ضيق الحال وصعوبة الظروف.

ارتدت العروس فستاناً أبيض بسيطاً، فيما اقتصر الحضور على عدد من قاطني المدرسة من النازحين، دون أهازيج أو موسيقى، في ظل واقع النزوح وانعدام مقومات الفرح المعتادة.

مراسم الزواج اقتصرت على التقاط بعض الصور وتبادل التهاني، في مشهد إنساني حمل رسالة صامتة مفادها أن الحياة تستمر رغم الحرب، وأن الأمل يجد طريقه حتى في أكثر الأماكن قسوة.

زفاف سليمان ونيرفان لم يكن مجرد حدث اجتماعي، بل شهادة حية على معاناة آلاف النازحين السوريين الذين تتكرر مآسيهم مع كل تصعيد عسكري، ويجدون أنفسهم مضطرين لإعادة بناء تفاصيل حياتهم من الصفر، مرة تلو أخرى.

وكانت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة (IOM) أعلنت، الجمعة الماضي، أن أكثر من 134 ألف شخص نزحوا في شمال شرق سوريا خلال أيام، نتيجة اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رغم سريان وقف إطلاق نار هش.