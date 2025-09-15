سوريا.. إزالة 8 أطنان من الألغام خلال يوم تعيد الأمل وتفتح أبواب "الملف الملغوم"

شفق نيوز- دمشق

وصف مهندس سوري متطوع في إزالة الألغام، يوم الاثنين، رفع 8 أطنان من الألغام في "سهل الغاب" خلال يوم واحد، بأنه يمثل تحولا في هذا الملف، فيما توقع انطلاق عمليات مشابهة في مناطق أخرى.

وقال المهندس صلاح عبد الغني، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية إزالة هذا الحجم الكبير من المخلفات في يوم واحد تمثل تحولًا نوعيًا في التعاطي مع ملف الألغام، ليس فقط من ناحية حجم الإنجاز، بل لرمزيته أيضًا، إذ تُظهر وجود إرادة حقيقية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفتح الطريق أمام استقرار أمني واقتصادي طال انتظاره".

وأضاف أن "نجاح العملية في سهل الغاب قد يمهّد لإطلاق سلسلة حملات مماثلة في مناطق أخرى، لاسيما في الشمال والشرق، حيث يتداخل الوجود العسكري المحلي والدولي، ويزيد تعقيد المشهد السياسي من صعوبة العمل الميداني".

وبين أن "الحرب تركت خلفها إرثًا معقدًا من الألغام والمخلفات القابلة للانفجار، وأن أي جهد لإعادة بناء سوريا لن يكتمل ما لم يُرفع هذا الخطر أولًا، لإنهاء حقبة الخوف التي عاشتها البلاد على مدى أربعة عشر عامًا".

وأعلنت محافظة حماة السورية، أن الفرق الهندسية أزالت 8 أطنان من مخلفات الحرب في سهل الغاب، فيما بينت أن فرقة الهندسة التابعة للفرقة 62 في وزارة الدفاع، تواصل عملياتها الميدانية لإزالة مخلفات الحرب المنطقة.

وتشكل مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة أحد أخطر التحديات التي تواجه السوريين منذ أكثر من عقد، فهذه المخلفات، التي تنتشر في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والطرقات، باتت عائقًا أمام عودة آلاف الأسر إلى قراها ومزارعها، كما تسببت خلال السنوات الماضية في مئات الحوادث المميتة، معظم ضحاياها من الأطفال والمزارعين.

ويُعد سهل الغاب من أبرز المناطق الزراعية في سوريا، إلا أن أجزاء واسعة منه تحولت بفعل النزاع إلى "حقول موت صامتة"، حيث يحجم الفلاحون عن حراثة أراضيهم خشية انفجار ألغام أو قذائف مدفونة تحت التربة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي.

وتشير تقارير الأمم المتحدة، إلى أن سوريا تُعد من أكثر دول العالم تلوثًا بمخلفات الحرب، مع وجود ملايين الألغام والذخائر غير المنفجرة في محافظات مثل حلب، حماة، الرقة، دير الزور، والحسكة، ما يشكل تهديدًا يوميًا لسلامة المدنيين ويعرقل جهود إعادة الإعمار والتنمية.