سوريا.. دفعة جديدة من تبادل الأسرى بين الحكومة و"قسد" (صور)

شفق نيوز- الحسكة

وصلت دفعة من أسرى قوات سوريا الديمقراطية، يوم السبت، إلى مدينة الحسكة، عقب إفراج الحكومة السورية الانتقالية عنهم ضمن عملية تبادل هي الثالثة من نوعها منذ اتفاق 18 كانون الثاني/يناير الماضي بين الجانبين.

وقال مراسل شفق نيوز، في سوريا، إن عشرات الأسرى من عناصر "قسد" وصلوا إلى مدينة الحسكة على شكل دفعات متتالية.

ومن المقرر أن تشمل عملية الإفراج نحو 400 أسير، وفق تصريحات رسمية صادرة عن الحكومة السورية، أمس الجمعة.

ونشرت قوات الأمن الداخلي "الآسايش"، قائمة بأسماء 198 شخصاً من "قسد"، قالت إن الحكومة السورية أفرجت عنهم اليوم.

وفي المقابل، أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 90 شخصاً من سجونها، وسلمتهم إلى الحكومة السورية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

وقال ذوو أسرى لشفق نيوز، إنه، وحتى هذه الدفعة، ما يزال مصير العشرات من أبنائهم مجهولاً، ولا يعرفون إن كانوا أسرى أم قُتلوا خلال المعارك التي شهدتها المنطقة، أو أثناء انسحاب قوات "قسد" من ريف حلب الشرقي ومناطق الرقة ودير الزور مطلع العام الجاري.

في حين، قال المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق مع "قسد"، العميد زياد العايش، للتلفزيون السوري، إن "الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين اليوم يرفع عدد المفرج عنهم إلى نحو 1500 معتقل، ولم يتبقَّ إلا القليل، تمهيداً لإغلاق هذا الملف الإنساني بشكل كامل".

وأضاف أن "هذا التطور يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في 29 كانون الثاني، وانطلاقاً من الدعم والمتابعة المباشرة من الرئيس أحمد الشرع، الذي ينظر إلى هذا الملف باعتباره قضية إنسانية بالدرجة الأولى، لا ملفاً تفاوضياً".

وأكد أن "وزارة الداخلية ستتولى في المرحلة المقبلة إدارة السجون التابعة لـ(قسد) بشكل كامل، فيما ستباشر وزارة العدل دراسة ملفات جميع المعتقلين المتهمين بقضايا جنائية، بما يضمن تحقيق العدالة وفق الأصول القانونية".

ونوه إلى أن الفريق الرئاسي يواصل جهوده، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للكشف عن مصير جميع المفقودين في سجون "قسد".

وفي 10 آذار الماضي، أفرجت الحكومة السورية عن 100 عنصر من "قسد"، وفي 19 من الشهر ذاته أفرجت عن 300 عنصر.

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد كشف في وقت سابق عن وجود 1070 عنصراً من قواته في سجون الحكومة السورية.

وأعلنت الحكومة السورية، في 29 كانون الثاني الماضي، التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، يتضمن التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.