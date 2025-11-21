سوريا.. داعش يهاجم "قسد" و"الأسايش" في دير الزور

شفق نيوز- سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، باستهداف عناصر من تنظيم داعش حواجز أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوى الأمن الداخلي "الأسايش" شرق محافظة دير الزور.

وذكر المرصد المعارض ومقره في بريطانيا، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مسلحين من خلايا تنظيم داعش استهدفت نقطة أمنية تابعة لـ(قسد) بقذيفة صاروخية، في المقابل ردت الأخيرة على مصادر النيران لتندلع على إثرها اشتباكات مسلحة بين الطرفين في بلدة ذيبان بريف دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة".

وفي حادثة منفصلة، أضاف المرصد أن "خلايا داعش استهدفت حاجزاً لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى تبادل متقطع لإطلاق النار في بلدة أبريهة بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية، كما هاجم التنظيم نقطة (العرقوب) التابعة لقوات سورية الديمقراطية بواسطة أسلحة متوسطة، تلاه أصوات انفجارات قوية في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي".

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ مطلع العام 2025 حتى اليوم، 224 عملية قامت بها خلايا تنظيم داعش ضمن مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية"، وجميعها تم عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 98 قتيلاً، هم: 69 من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتشكيلات العسكرية العاملة معها. و13 من تنظيم داعش، و15 مدنياً، و1 متعاون مع "قسد".