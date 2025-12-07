سوريا.. "داعش" يشن هجومه الثالث على "قسد" خلال 24 ساعة

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، بتعرض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لثالث هجوم من قبل عناصر تنظيم "داعش" خلال أقل من 24 ساعة.

وذكر المرصد المعارض ومقره في بريطانيا، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين ينتمون لخلايا تنظيم داعش، شنوا هجوماً مباغتاً بالأسلحة الرشاشة على مقر عسكري تابع لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة البحرة بريف دير الزور الشرقي، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، دون تسجيل خسائر بشرية".

وأضاف أن "هذا الهجوم يعد الثالث من نوعه في أقل من 24 ساعة، بعد أن استُهدف العسكريون في ريف دير الزور والحسكة".

وأشار المرصد إلى أن "خلايا تنظيم داعش كثفت عملياتها المباغتة في مناطق سيطرة (قسد) على الرغم من الحملات الأمنية المستمرة التي تنفذها قوات التحالف الدولي و(قسد) في المنطقة".

وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ مطلع العام 2025 حتى اليوم، 230 عملية قامت بها خلايا تنظيم داعش ضمن مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" وجميعها تم عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 100 قتيل، هم 71 من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتشكيلات العسكرية العاملة معها. و13 من تنظيم "داعش"، و15 مدنياً، و1 متعاون مع "قسد".