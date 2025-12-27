سوريا.. داعش قتل وأصاب 11 عنصراً من "قسد" منذ مطلع الشهر

شفق نيوز- دمشق

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، مقتل خمسة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بينهم قيادي، وإصابة ستة آخرين بينهم قيادي أيضاً، وذلك في 13 هجوماً لتنظيم داعش منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2025.

وذكر المرصد المعارض ومقره بريطانيا في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "خلايا تنظيم داعش نفذت سلسلة هجمات في محافظتي دير الزور والحسكة، مستهدفة عناصر قوات سوريا الديمقراطية والمرافق النفطية والعسكرية."

ووفقاً لمتابعات المرصد، فقد وثق "13 عملية منذ مطلع الشهر، أسفرت عن مقتل عنصرين من (قسد) في الحسكة، ومقتل 2 من التنظيم و3 عناصر من (قسد) بينهم قيادي، وإصابة 6 من العسكريين بينهم قيادي و1 من التنظيم في دير الزور".

وبحسب المرصد فإن "هذه العمليات تعكس استمرار التهديد الأمني المتنامي للتنظيم ضمن مناطق سيطرة (قسد)".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تشمل أبرز حقول النفط والغاز، وقد تشكلت "قسد" لتكون رأس حربة في قتال تنظيم داعش، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته شرق سوريا في العام 2019.