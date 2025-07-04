سوريا.. إخلاء مناطق سكنية جراء حريق كبير

شفق نيوز - اللاذقية

أفادت الحكومة السورية، يوم الجمعة، بأن فرق الإغاثة تعمل على إخلاء مناطق سكنية في محافظة اللاذقية بسبب حرائق ضخمة.

وقال مدير مديرية الكوارث والطوارئ في محافظة اللاذقية عبد الكافي كيال، لوكالة الأنباء السورية (سانا)؟ وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الحرائق في منطقة قسطل معاف تمددت نحو قرى مأهولة، ما دفع فرق الإطفاء وعناصر الدفاع المدني لإخلائها".

بدوره، أصدر مديرية الدفاع المدني السوري تحذيرا للسكان "من وصول انبعاثات الدخان المتصاعد إلى القسم الشمالي لجبال الساحل ومدينة حماة وريفها ومناطق جنوبي إدلب".

وذكرت المديرية، أن "فرقنا سجلت خسائر في حقول الأشجار المثمرة جراء الانتشار الكبير للحريق الحرجي بعدة مناطق من ريف اللاذقية"، داعية السكان إلى "إبلاغ السلطات الأمنية عن الأشخاص الذين يتعمدون افتعال الحرائق في مناطق الأحراج".