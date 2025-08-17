سوريا.. خطف ركاب حافلة قادمة للسويداء وتعزيزات للتحالف الدولي بالحسكة

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأحد، بتعرض حافلة تقل 8 أشخاص للاختطاف أثناء قدومها من أشرفية صحنايا باتجاه محافظة السويداء، يأتي هذا في وقت استقدمت قوات "التحالف الدولي" تعزيزات عسكرية لقاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وذكر موقع "درعا 24" الإخباري نقلاً عن مصادر محلية، أن "حافلة تقلّ ست نساء ورجلين تعرّضت لعملية خطف قرب بلدة كحيل بريف درعا الشرقي، أثناء قدومها من أشرفية صحنايا باتجاه محافظة السويداء، بعد أن اعترضها مسلحون وأقدموا على اختطاف ركابها".

وكانت قد تعرّضت سيارة مدنية تقلّ أشخاصاً من السويداء صباح اليوم لإطلاق نار من قبل مسلحين بالقرب من المنطقة ذاتها، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين، وفق الموقع.

وفي سياق منفصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن طائرة شحن عسكرية تابعة لقوات "التحالف الدولي" هبطت في قاعدة الشدادي العسكرية بريف الحسكة الجنوبي، حيث جرى تفريغ شحنات عسكرية ولوجستية لتعزيز القاعدة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار "التحالف الدولي" بتعزيز قواعده العسكرية في شمال وشرق سوريا، عبر إدخال معدات لوجستية وعسكرية بشكل متكرر.