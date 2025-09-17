سوريا.. خرق جديد لهدنة السويداء

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل خرق جديد لهدنة وقف إطلاق النار جنوب غرب محافظة السويداء.

وبحسب المرصد، فإن الخرق تمثل بإطلاق نيران مكثفة من رشاشات عيار 23 ملم باتجاه بلدة عرى، مصدرها مواقع انتشار القوات الحكومية في بلدة خربة سمر، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ويأتي هذا الخرق في سياق سلسلة من الانتهاكات المتكررة، إذ سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري إطلاق نار من أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه قرية عرى، انطلق من مواقع القوات الحكومية في منطقة البرج الواقعة غربي القرية، أعقبه رد من الفصائل المحلية المنتمية للطائفة الدرزية، من دون تسجيل إصابات مؤكدة.