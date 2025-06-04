سوريا.. حظر تجوّل في منطقة "مجازر الساحل" وسط حالة من القلق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية، مساء يوم الأربعاء، فرض حظر للتجول في منطقتي الدالية وبيت عانا في ريف منطقة جبلة، على خلفية مهاجمة مركز الاتصالات في ناحية الدالية.

وذكرت المديرية إن "مجموعة خارجة عن القانون تتواجد على مركز الاتصالات في ناحية الدالية".

وأوضحت، بحسب قناة "الإخبارية السورية"، أن الحظر يبدأ من الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم وحتى انتهاء العملية الأمنية.

وأكدت المديرية أن الإجراء "يأتي في إطار ملاحقة المتورطين، وضمان أمن وسلامة المواطنين" ودعت إلى "الالتزام التام بتعليمات الحظر، وعدم مغادرة المنازل تحت طائلة المسؤولية القانونية".

وعكست عدة صفحات إخبارية محلية حالة الخوف والقلق التي سيطرت على المنطقة التي كانت مسرحاً لبداية "مجازر الساحل" في السادس من آذار/ مارس الماضي.

وطالبت تلك الصفحات الأهالي بالحذر، وعدم الخروج من المنازل، والالتزام الصارم بحظر التجول، وأشارت إلى أن هناك خلافاً بين قوات "الأمن العام" و"فصائل" في المنطقة، وأكدت عدم وجود أي احتكاك أو اشتباك حتى الآن.