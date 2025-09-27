سوريا: حريق مكتب المجلس الوطني الكوردي ليس مفتعلاً

شفق نيوز- دمشق

أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، اليوم السبت، أن نتائج التحقيقات الأولية والفنية حول حادثة احتراق مكتب المجلس الوطني الكوردي (ENKS) في مدينة عامودا، أثبتت أن الحريق ناجم عن تماس كهربائي داخلي، ولا توجد أي دلائل على أنه مفتعل.

وذكرت قوى الأمن الداخلي (الاسايش) في بيان لها، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها الأمنية المختصة أجرت معاينة ميدانية وفحصاً فنياً شاملاً لموقع الحادثة، حيث تبين أن المكتب محاط بمنازل من ثلاث جهات ويطل على شارع عام، ما يجعل الدخول إليه من الخارج شبه مستحيل".

وأضاف البيان، أن "التحقيقات أوضحت اندلاع الحريق داخل إحدى الغرف نتيجة تماس كهربائي في أحد المقابس"، مشيرة إلى أن "جميع الأبواب والنوافذ كانت مغلقة حتى لحظة وصول الموظف صباحاً عند الساعة 7:45، حيث أدى فتح الباب إلى دخول الأوكسجين وزيادة الاشتعال".

كما أكدت قوى الأمن أن مراجعة كاميرات المراقبة وإفادات الشهود لم تسجل أية حركة مشبوهة أو استخدام لمواد حارقة، لافتة إلى أن "التحقيقات أُنجزت بالكامل وأثبتت أن السبب كهربائي بحت، مع استمرار المتابعة والرصد للتأكد من جميع التفاصيل المرتبطة بالحادثة".

وتعرض مقر المجلس الوطني الكوردي في مدينة عامودا، صباح الخميس الماضي، لحريق قالت الأمانة العامة إنه اعتداء مشابه لحوادث استهدفت مكاتب المجلس سابقاً قامت بها مجموعات مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

وأوضح المجلس في بيان له وقتها، أن هذه الأعمال تهدف إلى زرع الفتنة وإضعاف الجهود المبذولة لتعزيز وحدة الصف الكوردي.

ودان المجلس الحادث بأشد العبارات، داعياً الإدارة الذاتية إلى تحمل مسؤولياتها وإجراء تحقيق شفاف يكشف الفاعلين.