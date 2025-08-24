سوريا.. حرائق "ريف مصياف" تتوسع بعد انحسارها

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية في سوريا، يوم الأحد، بتوسع الحرائق المندلعة في محور بلدة دير شميل بريف مصياف، بعد أن كانت قد شهدت انحساراً خلال الساعات الماضية.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "اشتداد سرعة الرياح أعاد إشعال بؤر جديدة في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تمدد ألسنة اللهب على نحو واسع، وسط إمكانيات محدودة لفرق الإطفاء والدفاع المدني التي تبذل جهوداً كبيرة في محاصرة النيران".

وأكدت المصادر أن "فرق الإطفاء والأهالي يعملون بشكل متواصل للحيلولة دون وصول النيران إلى التجمعات السكنية، محذرين من أن استمرار الظروف المناخية الحالية قد يؤدي إلى تصاعد خطورة الوضع بشكل أكبر".

وتشهد مناطق من الساحل السوري وريف مصياف والغاب، اندلاع حرائق بشكل متكرر خلال هذا الصيف، تعود أسبابها إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والإهمال البشري أحياناً، ما يلحق أضراراً جسيمة بالغطاء النباتي.