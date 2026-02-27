سوريا.. مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار وإحباط هجوم مسلح غربي دير الزور

شفق نيوز- دمشق

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في مدينة دير الزور السورية، مساء اليوم الجمعة، بانفجار قنبلة أثناء مشاجرة بين عدة أشخاص، فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية غربي ريف دير الزور، من دون تسجيل إصابات.

وقالت مراسلة وكالة شفق نيوز في سوريا، إن مشاجرة حصلت بين مجموعة أشخاص بالقرب من سوق الكوخ في حي الجبيلة داخل مدينة دير الزور، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار قنبلة خلال المشاجرة.

وبينت مراسلتنا أن قوة أمنية توجهت إلى مكان المشاجرة وفرضت طوقاً امنياً وقامت بنقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قريب، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

بدوره قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار من بندقية كلاشينكوف على نقطة أمنية في قرية جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي، إلا أن القوة المتواجدة في النقطة ردت على مصدر النيران وتمكنت من إصابة أحد المهاجمين، فيما لاذ الآخر بالفرار.

وأوضح أن المصاب أُسعف إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تواصل الوحدات الأمنية عمليات البحث عن المهاجم الفار، مشيراً إلى أن أحد المنفذين كان ينتمي سابقاً إلى صفوف تنظيم "داعش"، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الهجوم.

وعقب الهجوم، فرضت قوى الأمن الداخلي إجراءات احترازية شملت منع استخدام الدراجات النارية في قرية جزرة البوحميد وعدد من مناطق الريف الغربي والشرقي لدير الزور، اعتباراً من مساء الجمعة.

وفي سياق متصل، كان تنظيم "داعش" قد أعلن مسؤوليته عن هجوم وقع في 16 شباط/ فبراير الجاري قرب بلدة الرغيب في منطقة ذيبان شرقي دير الزور، قال إنه أدى إلى مقتل أحد عناصر القوات الحكومية وإصابة آخر جراء إطلاق نار بأسلحة رشاشة.

وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة هجمات متفرقة تبناها التنظيم خلال الفترة الماضية، استهدفت نقاطاً ودوريات أمنية في عدة مناطق سورية.