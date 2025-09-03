سوريا.. إحباط محاولة هروب جماعي من مخيم الهول

شفق نيوز- الحسكة

أعلنت قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، يوم الأربعاء، إحباط محاولة هروب جماعية من مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرق سوريا، من قبل 56 شخصاً.

وذكرت "الأسايش"، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مجموعة من الأشخاص حاولوا الفرار باستخدام مركبة كبيرة من نوع (هيونداي أنتر)، حيث جرى رصد تحركات مريبة داخل المخيم، قبل أن يتم إيقاف المركبة عند محاولتها اجتياز البوابة الرئيسية".

وأضافت أن "جميع الموقوفين جرى تحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيقات وكشف ملابسات العملية".

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الأمنية المشددة داخل المخيم الذي يضم عائلات من تنظيم "داعش"، وسط محاولات متكررة للهروب أو الإخلال بالأمن.