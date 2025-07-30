سوريا.. إجلاء رعايا 3 دول من السويداء

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأربعاء، بإجلاء رعايا ثلاث دول من محافظة السويداء بعد وصول قافلتان تقلان 280 شخصاً إلى مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي.

وذكر الوكالة السورية للأنباء "سانا" أنه تم إجلاء 200 من الراغبين في مغادرة محافظة السويداء بسبب الظروف الراهنة بينهم مصابان و15 جثماناً، في حين أقلت القافلة الثانية 80 شخصاً من جنسيات أمريكية وألمانية وأردنية تمهيداً لنقلهم إلى معبر نصيب الحدودي.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية إجلاء 112 أردنياً، ورعايا من دول صديقة من محافظة السويداء، موضحة أن الإجلاء تم عبر معبر جابر/ نصيب بين البلدين، وبالتنسيق مع الخارجية السورية وأجهزة الدولة.

وبحسب "سانا"، فإن عملية إجلاء عائلات البدو التي كانت محتجزة في مدينة السويداء بدأت منذ أيام، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع الراغبين في مغادرة محافظة السويداء إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.