سوريا تُدرج أحد سجونها في الرقة ضمن خدمة الاستعلام وتفرج عن 126 قاصراً منه

شفق نيوز – دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت، إدراج سجن الأقطان في محافظة الرقة، الذي تسلّمته الوزارة مؤخراً، ضمن خدمة الاستعلام عن موقوف السجناء عبر تطبيق "صوتك وصل".

وأفاد مصدر أمني لوسائل إعلام رسمية، بأن قوى الأمن الداخلي أفرجت عن 126 سجيناً من نزلاء سجن الأقطان في الرقة، مبيناً أن جميع المفرج عنهم دون سن 18 عاماً.

وتأتي عملية الإفراج بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومراجعة أوضاع الموقوفين، وبما ينسجم مع القوانين النافذة والمعايير الإنسانية وفقاً للمصدر، الذي أشار إلى استمرار الجهات المختصة بمراجعة ملفات باقي النزلاء.

كما أوضح المصدر، أن إدراج السجن ضمن خدمة الاستعلام عبر التطبيق يهدف إلى تسهيل وصول المعلومات لذوي الموقوفين والحد من حالات التضليل أو تداول المعلومات غير الدقيقة.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تطبيقها الرقمي الجديد "صوتك وصل" لتسهيل وصول المواطنين إلى خدماتها الرسمية بسرعة وسهولة، ومن أي مكان، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة آنذاك.

ويتيح التطبيق، وفق بيان الوزارة، الاستعلام عن منع السفر ومعرفة الوضع القانوني قبل أي سفر، ومتابعة حالة الموقوفين بشفافية وسرعة، فضلاً عن تقديم الشكاوى ومتابعتها بشكل مباشر.

ويأتي إدراج سجن الأقطان في الرقة ضمن خدمة الاستعلام بالتزامن مع توجّه سوريا لتسليم المحتجزين في سجونها إلى العراق ودول أخرى بتنسيق بينها وبين التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.