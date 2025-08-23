سوريا.. تأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات بسبب الأوضاع الأمنية

شفق نيوز- دمشق

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، يوم السبت، عن تأجيل العملية الانتخابية في ثلاث محافظات هي كل من السويداء والحسكة والرقة.

وقال المتحدث الإعلامي نوار نجمة، لوكالة شفق نيوز، إن "تأجيل الانتخابات في المحافظات الثلاث، جاء حرصاً على التمثيل العادل في مجلس الشعب ونظراً للتحديات الأمنية التي تشهدها تلك المحافظات".

وأكد أن "المقاعد المخصصة لهذه المحافظات ستبقى محفوظة إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن "اللجنة العليا حريصة على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن".

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس الشعب السوري (البرلمان) بين 15 و20 أيلول المقبل في بقية المحافظات السورية.

ويتيح الدستور السوري، للسلطة المعنية (عادة الرئيس أو الجهة الرسمية) تعيين بعض الأعضاء في مجلس الشعب، خصوصًا لضمان تمثيل فئات معينة أو مؤسسات رسمية.

وحسب الدستور السوري فإن عدد الأعضاء الكلي لمجلس الشعب: 210 أعضاء، يتم تعيين 70 عضوًا من قبل الرئيس السوري، وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، ويتم انتخاب 140 عضوًا من قبل الشعب عبر الانتخابات العامة.

في السياق، قال الخبير السياسي سامر حسن، إن "الهدف من التعيين ضمان تمثيل القطاعات المهمة مثل العسكريين، الموظفين الحكوميين، أو أقليات معينة، بالإضافة للتوازن السياسي فيسمح للتشريعات بوجود أعضاء يمثلون مؤسسات الدولة بشكل مباشر لضمان الاستقرار التشريعي".

وتابع حسن لوكالة شفق نيوز، أن "المقاعد المعينة لا تُخصم من المقاعد الانتخابية، بل تُضاف إلى العدد الكلي للمجلس أو تُوزع ضمن القانون بحيث تبقى النسبة محددة، حتى مع تأجيل الانتخابات في محافظات معينة، المقاعد المعينة لا تتغير وتظل جزءاً من المجلس".

كما أشار حسن إلى أن "تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات خطوة ضرورية لضمان التمثيل العادل وسلامة الناخبين"، مؤكداً أن "إجراء الانتخابات في بيئة غير آمنة قد يؤدي إلى نتائج مشوهة ويقلل من مصداقية مجلس الشعب".

في المقابل، يشير بعض المحللين إلى أن التأجيل المستمر قد يؤثر على ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، خاصة إذا لم تُتخذ خطوات واضحة لإعادة تحديد مواعيد الانتخابات.