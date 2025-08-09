سوريا.. توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وإنشاء حاجز قرب طريق رئيس

شفق نيوز- القنيطرة

أفادت مصادر ميدانية في ريف القنيطرة جنوب سوريا، يوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي توغل في إحدى قرى القنيطرة، وانشأ حاجزاً عسكرياً على طريق رئيس.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "رتلاً عسكرياً إسرائيلياً مؤلفاً من عشر سيارات محملة بالجنود دخل قرية رويحينة باتجاه قرية رسم الحلبي في ريف القنيطرة".

وأضافت المصادر أن "القوات الإسرائيلية توغلت من قاعدة تل أحمر باتجاه طريق بريقة – كودنة، وشرعت بإنشاء حاجز في المنطقة".

وتقع قرية رويحينة وقرية رسم الحلبي في القطاع الأوسط من ريف القنيطرة قرب خط وقف إطلاق النار مع الجولان المحتل.

وتشهد هذه المنطقة بين الحين والآخر تحركات عسكرية إسرائيلية داخل الشريط العازل أو بمحاذاته.

كما تعد قاعدة تل أحمر إحدى النقاط العسكرية الإسرائيلية الرئيسية في الجولان، وتستخدم لمراقبة التحركات داخل الأراضي السورية.