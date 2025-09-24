سوريا.. توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية سورية، يوم الأربعاء، بتوغل قوات الجيش الإسرائيلي إلى مفرق الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، حيث أغلقت الطريق ومنعت الأهالي من المرور.

وذكرت مراسلة وكالة شفق نيوز في سوريا، أن دورية تابعة للقوات الاسرائيلية مؤلفة من ست سيارات توغلت صباح اليوم في بلدة صيدا الجولان بالقنيطرة وفتشت عدداً من المنازل.

وتأتي التحركات الإسرائيلية في القنيطرة بعد تصريحات للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع أكد فيها التزام دمشق باتفاق فصل القوات لعام 1974 أو أي صيغة مماثلة تضمن الاستقرار، مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها المتكررة.

واعتبر الشرع أن إسرائيل تسعى لإبقاء سوريا مقسّمة وتعرقل أي مسار نحو الاستقرار، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يريد نجاح التجربة السورية، ويرى أن اتفاق 1974 انتهى بسقوط النظام السابق".