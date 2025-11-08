سوريا.. توغل إسرائيلي جديد بريف القنيطرة

آليات إسرائيلية عند السياج الحدودي مع سوريا (الفرنسية-أرشيف)

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية توغلت باتجاه قريتي العجرف ورسم الحلبي في ريف القنيطرة.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن "أربع آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي انطلقت من نقطة العدنانية وتوغلت باتجاه قرية العجرف".

وأوضح مراسل الوكالة في القنيطرة أن "دورية للاحتلال مؤلفة من أربع سيارات نوع همر، وآليتين نوع هايلكس، انطلقت من قرية زبيدة باتجاه قرية رويحينة، لتصل إلى قرية رسم الحلبي بريف القنيطرة".

وكانت القوات الإسرائيلية توغلت، أمس الجمعة، في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً بينها وبين بلدة خان أرنبة، وقامت بتفتيش السيارات والمارة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي توغلاته داخل الأراضي السورية في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتدين سوريا هذه الاعتداءات، وتطالب المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة لوقفها.