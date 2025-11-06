سوريا تنفي إنشاء قواعد أميركية قرب دمشق

شفق نيوز- دمشق

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، يوم الخميس، صحة ما نشرته وكالة "رويترز" بشأن إنشاء قواعد عسكرية أميركية في سوريا.

وأكد المصدر، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "المرحلة الراهنة تشهد تحولاً واضحاً في الموقف الأميركي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم".

وأشار إلى أن "العمل جارٍ على نقل الشراكات والتفاهمات السابقة مع الأجسام المؤقتة إلى دمشق، في إطار تنسيق سياسي وعسكري واقتصادي مشترك"، مبيناً أن "سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون القائم على السيادة والاحترام المتبادل".

ويأتي نفي الخارجية السورية بعد تقرير نشرته وكالة "رويترز"، أفاد بأن الولايات المتحدة تستعد لإنشاء وجود عسكري في قاعدة جوية بالعاصمة دمشق لدعم اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل.