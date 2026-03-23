سوريا تكشف عن اعتقال "خلية يشتبه ارتباطها بالحشد الشعبي" في دير الزور

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر أمني في محافظة دير الزور السورية، يوم الاثنين، عن تفكيك مجموعة تضم ستة أشخاص يُشتبه بارتباطهم بـ"الحشد الشعبي"، كانوا يعملون على جمع المعلومات وتهريب الأسلحة ضمن المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة المختصة نفذت عمليات دهم استهدفت مواقع أفراد الشبكة، وجميعهم من الجنسية السورية"، لافتاً إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية مع الموقوفين بهدف الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بصلاتهم والمهام التي كانوا ينفذونها".

وفي سياق متصل، كانت وحدات مديرية الأمن الداخلي في منطقة الميادين بريف دير الزور، وبمشاركة جهاز الاستخبارات العامة، قد نفذت في وقت سابق عملية أمنية أسفرت عن توقيف شخص يُدعى (ج. س)، بعد العثور بحوزته على صواريخ وأسلحة متنوعة كانت معدّة للتهريب خارج البلاد.

ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية بتاريخ 16 شباط الماضي، أظهرت نتائج التحقيق أن الموقوف كان يخطط لتهريب صواريخ مضادة للدروع وأسلحة رشاشة مضادة للطائرات، حيث تم اقتحام مكان اختبائه وضبط الكميات المذكورة، قبل إحالته إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.