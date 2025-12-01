سوريا.. تفكيك خلايا لداعش وإحباط تهريب مخدرات بالتنسيق مع العراق

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين، تفكيك خلايا لداعش في أدلب، وإحباط تهريب 57 كغم من مادة الحشيش المخدرة، بعملية مشتركة مع العراق.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "نفذت عمليتين أمنيتين نوعيتين بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، استهدفتا خلايا تابعة لتنظيم داعش في منطقتي الدانا شمال إدلب وغرب مدينة إدلب".

وبينت أن "العمليتين أسفرتا عن ضبط أسلحة فردية وذخائر متنوعة، وأحزمة ناسفة، وعبوات متفجرة كانت معدّة للاستخدام في هجمات محتملة، إضافة إلى كشف تورّط أفراد من الخلايا في قتل مدني ودفنه قرب مدينة معرة مصرين".

وبحسب البيان، فقد "جرى تحييد عنصرين بعد رفضهما تسليم نفسيهما، في حين تم إلقاء القبض على باقي أفراد الخلايا الذين نُقلوا للتحقيق للكشف عن ارتباطاتهم وخططهم".

إلى ذلك، ذكرت الوزارة في بيان آخر، أن "إدارة مكافحة المخدرات نفذت عملية نوعية بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 57 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على كل من (خ.د) و(خ.ع)".

وأوضحت أنه "تمت مصادرة المواد المخدرة وإحالة المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وكان قائد القيادة الأميركية الوسطى، الأدميرال براد كوبر، أعلن في وقت سابق، أن القوات الأميركية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية السورية، دمّرت أكثر من 15 موقعاً تابعاً لداعش في جنوب سوريا خلال الفترة بين 24 و 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن هذه المواقع كانت تحتوي على أكثر من 130 قذيفة متعددة الأنواع، ورشاشات، وألغاماً مضادة للدبابات، إضافة إلى مواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.