سوريا تفعل لجنة اليرموك مع الأردن لمواجهة الجفاف

شفق نيوز- دمشق

أكد معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية في سوريا، أسامة أبو زيد، يوم الثلاثاء، أن بلاده فعّلت دور اللجنة الفنية المشتركة مع الأردن للوقوف على واقع المياه في حوض اليرموك، وإجراء تقييم سنوي لمخزون المياه وتحديد حصة كل بلد وفق معايير دولية تضمن تقاسم المياه المشتركة بشكل عادل.

وقال أبو زيد، لوكالة شفق نيوز، إن هناك تعاوناً إقليمياً لتخفيف تأثير التغير المناخي والجفاف على الموارد المائية السورية، من خلال تفعيل عمل اللجان المشتركة مع دول الجوار المتشاطئة للمياه، إضافة إلى مشاريع مشتركة بين سوريا والدول المجاورة لمواجهة موجات الجفاف وتطوير نظم الإنذار المبكر.

وأشار إلى أن التغير المناخي خلال السنوات السبع الماضية أثر بشكل كبير على المياه السطحية وموارد الينابيع، نتيجة تراجع الهطولات المطرية والثلجية، لافتاً إلى أن كمية المياه في بعض الينابيع انخفضت بنسبة 100٪ في مناطق درعا، حيث جفت بحيرة مزيريب وتوقفت شلالات تل شهاب.

وبيّن أن منسوب المياه في ينابيع الأشعري ونبع الفيجة ونهر بردى، المغذيات الرئيسة لمدينة دمشق وريفها، تراجع من 30 متراً مكعباً في الثانية إلى 1.5 متر مكعب في الثانية.

وأضاف أن هذا التراجع دفع إلى الاستفادة من المياه الجوفية وحفر آبار جديدة، محذراً في الوقت ذاته من أن الاستجرار العشوائي وغير المدروس أدى إلى انخفاض كبير في المخزون الجوفي وتوقف بعض الآبار عن العمل.

وتشهد سوريا تحديات متزايدة في مجال الموارد المائية نتيجة التغير المناخي والجفاف، إذ تراجعت الهطولات المطرية والثلجية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مما أثر على المياه السطحية وموارد الينابيع في مختلف المحافظات.