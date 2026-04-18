سوريا تفعل إجراء الانتخابات في الحسكة: ضمن مسار الاندماج

شفق نيوز- دمشق

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، يوم السبت، استكمال الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية في محافظة الحسكة.

وقالت الللجنة في بيان لها، إن اجتماعا عُقد اليوم، في مبنى محافظة الحسكة، برئاسة رئيس اللجنة محمد طه الأحمد، وبحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد، ومدير إدارة الشؤون السياسية عباس حسين، إلى جانب المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش وعدد من أعضاء الفريق الرئاسي.

وأوضح عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد خضر ولي، بحسب البيان، أن زيارة اللجنة إلى الحسكة تهدف إلى "إعادة تفعيل العملية الانتخابية بعد قرار تأجيلها سابقًا"، مشيرًا إلى أن "الظروف أصبحت مناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية في المحافظة".

وتابع ولي أن "اللجنة عقدت سلسلة لقاءات مع مسؤولي المحافظة، إضافة إلى الفريق الرئاسي، تمهيدًا للبدء بالإجراءات التنفيذية"، موضحًا أن الحسكة ستُقسم إلى ثلاث دوائر انتخابية، مع العمل على تشكيل لجان فرعية وهيئات ناخبة "تعكس تمثيل المجتمع المحلي".

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة، إن الاجتماع اتسم بـ"الإيجابية"، حيث جرى التوافق على الانطلاق في التحضيرات المتعلقة بترشيح أسماء أعضاء اللجان الفرعية في المحافظة.

وأشار نجمة إلى أن إنجاز العملية الانتخابية في الحسكة من شأنه أن يعكس "نجاح مسار الاندماج داخل المحافظة، والدخول في مرحلة جديدة من العلاقات بين السوريين".

بدوره، أفاد المتحدث باسم الوفد الرئاسي المشرف على تنفيذ اتفاق كانون الثاني بين الحكومة السورية و"قسد"، أحمد الهلالي، بأن اللجنة باشرت مهامها فور وصولها إلى المحافظة عبر اجتماع تنسيقي مع المحافظ، تمهيدًا لإطلاق الخطوات التنفيذية للعملية الانتخابية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل لجان فرعية في المناطق الانتخابية، تتولى الإشراف على تشكيل الهيئات الناخبة، وفق معايير "تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحسكة وتنوعها، وتضمن تمثيلًا حقيقيًا لكافة مكوناتها".

وأضاف أن المعايير المعتمدة لتشكيل الهيئات الناخبة تنص على تخصيص 70% من الأعضاء لأصحاب المؤهلات العلمية، مقابل 30% للوجهاء وممثلي الفعاليات الاجتماعية، مع تحديد 50 ممثلًا في الهيئة الناخبة لكل مقعد انتخابي.

كما أشار إلى أن اختيار أعضاء هذه الهيئات سيتم من خلال لجان فرعية توافقية، تستند إلى مبادئ "التوافق والحياد والنزاهة".

وفي ما يتعلق بالتمثيل، أوضح الهلالي أنه سيتم انتخاب عشرة أعضاء عن محافظة الحسكة عبر الهيئات الناخبة، إضافة إلى نسبة الثلث التي تُعيّن بقرار من رئيس الجمهورية، أسوة ببقية المحافظات.

وتكتسب المحافظة أهمية خاصة بسبب تنوعها، وسط تأكيد رسمي على ضمان تمثيل مكوناتها. ورغم عدم تحديد موعد نهائي، يُرجح إجراء الانتخابات خلال أسابيع بعد استكمال التحضيرات.