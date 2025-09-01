سوريا.. تفجير مخلف حربي في حلب

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر محلي في سوريا، يوم الاثنين، بانفجار مخلف حربي في ريف مدينة حلب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دوي الانفجار الذي سمع في حلب ناتج عن تفجير وحدات الهندسة في الجيش السوري، مخلفات حرب في ريف حلب الغربي".

وشهدت مدينة حلب، يوم الأحد الماضي، انفجار لغم أرضي في إحدى الأراضي الزراعية قرب قرية السكرية بريف حلب، وأدى لمقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية.

وفي يوم الجمعة من الاسبوع الماضي، أفادت مصادر محلية في سورية، بإصابة رجل أمن، بتفجير انتحاري نفذه تنظيم داعش ضد حاجز "حاجز السياسية" الأمني في مدينة الميادين بدير الزور.

وفي يوم 17 من شهر آب/ اغسطس الماضي، أفادت مصادر محلية سورية، بأن انفجاراً هز مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار في مدينة نوى بريف درعا الغربي، سببه قذيفة من مخلفات الحرب انفجرت أثناء حرق النفايات ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل شخص بتفجير انتحاري في حي الميسر بمدينة حلب، كما افاد مصدر محلي، بانفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة السورية دمشق.