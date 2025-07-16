سوريا تغلق أجواءها جزئياً أمام حركة الطائرات

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، يوم الأربعاء، إغلاق الممر الجنوبي في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت، وذلك بعدما شهدت العاصمة دمشق سلسلة غارات إسرائيلية أدت إلى مقتل وإصابة 37 شخصاً، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عبر قناتها الرسمية على منصة "التلغرام" أن الإغلاق يبدأ اعتباراً من الساعة 16:30 وحتى الساعة 18:30 بتوقيت دمشق، ويشمل الممر الجوي الجنوبي L513 (بصری – دمشق)، ويأتي هذا الإجراء حرصاً على ضمان أعلى معايير السلامة الجوية.

هذا وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت مساء الأربعاء، "ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق إلى 3 شهداء و34 مصاباً".

وكان مدير الدفاع المدني في دمشق، حسن الحسان، أفاد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم، بمقتل شخص وإصابة عشرين آخرين، جراء غارات جوية شنّها الطيران الإسرائيلي على مناطق في وسط العاصمة دمشق.

وقال الحسان، إن "الاستهداف الجوي تم عبر عدة غارات متزامنة، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة لحقت بالأبنية السكنية، بالإضافة إلى اندلاع حرائق في بعض المواقع المتضررة".

وتجددت الغارات الإسرائيلية، الأربعاء، على دمشق مستهدفة القصر الرئاسي ووزارة الدفاع السورية.

فيما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش يستعد لعدة أيام من القتال في سوريا، مشيرة إلى أنه يقوم بنقل طائراته المسيرة والحربية.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي على خلفية ما وصفها بالانتهاكات للدروز في محافظة السويداء، فيما أعلنت الطائفة الدرزية ووزارة الداخلية في سوريا، مساء الأربعاء، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء.

وكانت السويداء شهدت خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.