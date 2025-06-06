سوريا.. تعيين طفل متحدثاً باسم وزارة الاتصالات

شفق نيوز/ أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، عبد السلام هيكل، تعيين الطفل سليم التركماني متحدثاً رسمياً باسم الوزارة.

ونشر هيكل عبر حسابه الرسمي على X، تغريدة هنأ فيها الناس بحلول عيد الأضحى، وأعلن تعيين الطفل سليم ضمن فريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.

وأضاف أن الصغير مؤسس حساب إنستغرام little_tech_salim، وقد قبل اليوم مهمة المتحدث باسم الوزارة لأولاد جيله.

كما شدد الوزير السوري على أن وزارته تسعى لبناء وطن جدير بأطفال سوريا، أمين على أحلامهم، وممكن لقدراتهم.

وما إن نشر الوزير التغريدة حتى انهالت تعليقات السوريين على القرار، معبرين عن آمالهم بغد أفضل لبلادهم بعد سنوات طويلة من الحرب.

جاء هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من صورة انتشرت للوزير ذاته وشغلت المنصات حينما ظهر في مطار دمشق الدولي يقف على الطابور لختم جواز سفره، ما اعتبره السوريون مشهدا نادرا.

وتداول ناشطون حينها صورة الوزير وأثنوا على تصرفه خصوصا أنه أطل من دون أي مظاهر لاستغلال منصبه أو نفوذه الحكومي.