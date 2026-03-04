سوريا تعلن إغلاق حدودها مع لبنان بعد تحذيرات إسرائيلية

شفق نيوز- دمشق

أعلنت السلطات السورية، يوم الأربعاء، إغلاق الحدود مع لبنان، وذلك بعد تلقي تحذيرات اسرائيلية.

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، لوكالة شفق نيوز، إن حركة عبور المسافرين عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي قد توقفت، وذلك بعد تلقي إنذار من الجانب اللبناني بضرورة إخلاء منطقة معبر المصنع تحسبًا لاحتمال تعرض المنطقة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن القرار جاء كإجراء احترازي لضمان سلامة المسافرين والعاملين في المعبر، إلى حين اتضاح الوضع الأمني وإصدار تعليمات جديدة باستئناف العمل.

وكانت المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، قد شهدت تمديدًا في ساعات العمل لتصل إلى 24 ساعة يوميًا، وذلك نتيجة الازدحام الكبير وتدفق أعداد من المدنيين الراغبين في العبور إلى الأراضي اللبنانية.

وأكد مصدر في المعبر لمراسل شفق نيوز أن هذا التمديد جاء بشكل عملي لتخفيف الضغط على المعابر، دون صدور إعلان رسمي يؤكد تعديل ساعات العمل بشكل دائم.

في السياق ذاته، افاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن منظمات غير حكومية عاملة في المنطقة أوصت بتقييد تحركات موظفيها ضمن ساعات النهار وخلال أوقات الدوام الرسمية فقط، بين الساعة السادسة صباحًا ومنتصف الليل (00:00)، وذلك كإجراء احترازي في ظل الأوضاع الراهنة والازدحام على المعابر.

وشهد معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع حركة ازدحام كثيفة خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع التطورات الأمنية المتسارعة وتصاعد القلق من احتمال امتداد المواجهات إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وبحسب مصادر محلية، اصطفت أعداد كبيرة من السيارات في طوابير طويلة قرب المعبر، مع ازدياد ملحوظ في أعداد العائلات التي تحاول التوجه نحو الأراضي السورية، تحسبًا لأي تدهور أمني محتمل في المناطق الحدودية أو داخل لبنان.

ويُعتبر المعبر المنفذ البري الأبرز بين البلدين، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الضغط عليه خلال فترات التوتر، خاصة مع تشديد إجراءات التفتيش وبطء حركة العبور نتيجة الأعداد الكبيرة للمسافرين.

وتأتي هذه الحركة في ظل حالة ترقب تسود المنطقة بسبب استمرار التوترات الإقليمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التنقل بين لبنان وسوريا، مع عودة مشاهد الازدحام التي غالبًا ما ترافق فترات التصعيد.