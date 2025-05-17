سوريا تعلن دمج الوحدات العسكرية كافة ضمن وزارة الدفاع

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، يوم السبت، دمج جميع الوحدات العسكرية بداخل الوزارة، داعياً إلى التحاق ما تبقى خلال مدة أقصاها 10 أيام.

وذكر أبو قصرة، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إلى أبناء سوريا، لقد بدأنا بعد تحرير سوريا فورا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا نبأ دمج الوحدات كافة ضمن وزارة الدفاع السورية".

وأضاف أن "هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع، وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مستشعرين أهمية المرحلة ومتطلباتها".

وشدد الوزير، على "ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك استكمالا لجهود التوحيد والتنظيم".

وتابع: "نؤكد أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها".