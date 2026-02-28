سوريا تعلق رحلات مطاري دمشق وحلب إلى إشعار آخر

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الخطوط الجوية السورية، يوم السبت، إلغاء جميع الرحلات المجدولة من وإلى مطاري مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي حتى إشعار آخر.

ودعت في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، المسافرين إلى "عدم التوجه إلى المطار بالنسبة للرحلات الملغاة، ومتابعة الموقع الرسمي للاطلاع على آخر التحديثات، والتواصل مع مكاتب الحجز أو خدمة العملاء لإعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر وفق الأنظمة المعتمدة".

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.