سوريا تعلق رحلاتها الجوية بسبب توقف حركة الملاحة في الأردن والعراق

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية، عن توقف مؤقت لجميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات والسعودية اليوم الجمعة.

وذكرت المؤسسة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن تعليق الرحلات يأتي "بسبب الإغلاق المؤقت للأجواء الأردنية والعراقية، نتيجة التوترات الراهنة في المنطقة".

وأكدت المؤسسة في بيانها، أنها تتابع تطورات الوضع بشكل مستمر، وستقوم بالإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف الرحلات الجوية فور توفرها.

وعلى صعيد مواز قالت شركات الطيران الإماراتية، إن بعض رحلاتها ألغيت أو تأخرت بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح الجمعة.

وألغت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعض الخدمات من وإلى تل أبيب يوم الجمعة 13 يونيو/حزيران، حيث تم إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب حتى إشعار آخر.

وكان مصدر مصدر أمني قد افاد، فجر اليوم الجمعة، بغلق الاجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حركة الطائرات توقفت بالكامل في الأجواء العراقية، نتيجة للهجوم الإسرائيلي على إيران".