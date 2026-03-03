سوريا تعزز انتشار جيشها عند الحدود مع العراق

شفق نيوز- دمشق

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، فجر اليوم الاربعاء، عن تعزيز انتشار الجيش على طوال الحدود مع العراق.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: الجيش عزز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق".

وأضافت "يأتي هذا التعزيز لحماية وضبط الحدود مع تصاعد الحرب الإقليمية الجارية، وأن لوحدات المنتشرة تتبع لقوات حرس الحدود وكتائب استطلاع لمراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة التهريب".

ونقل مصدر أمني سوري لوكالة شفق نيوز، في خبر سابق، أنه في ظل التصعيد القائم بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، أصدرت دمشق أوامر ميدانية تقضي بإحباط أي محاولات لتنفيذ عمليات عسكرية انطلاقاً من الأراضي السورية، سواء كانت بتوجيه من حزب الله أو من طهران، مع رفع مستوى الجاهزية الأمنية.