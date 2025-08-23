سوريا تعتزم حذف صفرين وإزالة صورة الأسد من عملتها

شفق نيوز- دمشق

كشفت مصادر ووثائق سورية، يوم السبت، أن الحكومة تعتزم إصدار أوراق نقدية جديدة، مع حذف صفرين من العملة الحالية، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة في الليرة السورية بعد الانخفاض الحاد لقيمتها.

وتقول المصادر، إن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الليرة السورية، التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ اندلاع الحرب في 2011، ووصل سعر الصرف الحالي إلى نحو 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة مع 50 ليرة قبل الحرب، ما صعّب التعاملات اليومية والتحويلات المالية.

بينما يشير حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إلى أن الليرة تحسنت بنحو 35% مؤخرًا، مع تقلص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، واعتبر ذلك انعكاسًا لنجاح الإجراءات النقدية المتبعة.

ولم يُكشف بعد عن شكل العملة الجديدة، لكن من المؤكد أنها لن تتضمن صورة الرئيس السوري بشار الأسد.