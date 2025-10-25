سوريا.. تصاعد حوادث السلب والنهب في مناطق العلويين

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، بتعرض عدد من القرى ذات الغالبية العلوية في ريف حماة الغربي إلى حوادث سلب ونهب للسيارات والدراجات النارية والمحلات التجارية، مما ترك الأهالي في حالة خوف دائم.

وذكر المرصد، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المهاجمين، الذين لم تتضح هوياتهم بعد، ينفذون عملياتهم بأسلحة نارية وبأسلوب سريع وعنيف، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة بين الأهالي ودفع العديد منهم إلى تقليص تنقلاتهم خصوصاً في ساعات الليل".

وأضاف أن "الأنشطة التجارية في تلك القرى تأثرت بشكل كبير، إذ اضطر أصحاب المحال إلى إغلاقها باكراً أو تقليص ساعات العمل خشية التعرض لهجمات مسلحة، مما انعكس سلباً على الحياة اليومية والاقتصاد المحلي".

وبحسب المرصد، فإن "السكان عبّروا عن استيائهم من غياب التدخل الحكومي والأمني، رغم تكرار الشكاوى"، مؤكدين أن "غياب الإجراءات الرادعة يزيد من شعورهم بانعدام الأمان ويجعلهم عرضة لمزيد من الانتهاكات".

وأكد أن "الحياة اليومية ومصادر أرزاقهم باتت معرضة للخطر، في ظل غياب أي تواجد أمني قادر على حماية المدنيين وضبط الوضع، مما يعكس تفاقم الأزمة الأمنية في ريف حماة الغربي، ويستدعي تحركاً عاجلاً وفعالاً للحد من الانتهاكات وحماية السكان من موجة العنف المتصاعدة".

ودعا المرصد، الجهات الحكومية والفصائل المسيطرة في ريف حماة الغربي إلى "التحرك الفوري لوقف موجة السلب والنهب، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتأمين ممتلكاتهم، ومحاسبة المتورطين لضمان عودة الحد الأدنى من الأمن والاستقرار إلى المنطقة".