سوريا تستعيد حدثها الأبرز.. انطلاق معرض دمشق الدولي بمشاركة وفود من 20 دولة

شفق نيوز- دمشق

افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأربعاء، الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي على أرض مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق، تحت شعار "سوريا تستقبل العالم"، وبمشاركة وفود رسمية وممثلين عن نحو 20 دولة عربية وأجنبية.

وقال الشرع في كلمته خلال الافتتاح إن "الاجتماع في أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ يأتي لإحياء وجه من وجوه تاريخ الشام ولفتح صفحة جديدة عنوانها معرض دمشق"، مؤكداً أن بلاده "تضع الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية في مقدمة الأولويات، مع خطط لزيادة الإنتاجين الزراعي والصناعي وتعزيز برامج عودة النازحين واللاجئين".

وشهد حفل الافتتاح عروضاً فنية تضمنت لوحات مسرحية وأغاني وطنية ورقصاً فلكلوريّاً، بحضور وفود رسمية ورجال أعمال سوريين وعرب وأجانب.

وقال رشد الملا، المدير التنفيذي لشركة "قوة الإعداد" السعودية، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتجات المعروضة يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا، من تصنيع الخزانات ومواد الإكساء"، مضيفاً أن الشركة "تعمل حالياً على اختيار موقع لها داخل الأراضي السورية".

من جهته أوضح صالح رجب حماد، رئيس مجلس إدارة بنك سوريا والأردن، أن المشاركة "تهدف لدعم الاقتصاد السوري وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين عبر حلول مصرفية موثوقة تلبي احتياجات التجار والصناعيين"، مشدداً على "أهمية بناء قطاع مصرفي قوي قادر على دعم التجارة وريادة الأعمال".

كما أشار عمر نصار، مدير المبيعات في شركة "حلوم الغذائية" الأردنية، إلى أن وجودهم في المعرض "يستهدف استكشاف فرص الاستثمار وإبرام شراكات مع الصناعيين والمستوردين وقياس إمكانية دخول السوق السورية".كم جهته لفت فراس النجار، مدير شركة "النجار للجلديات"، إلى أن مشاركتهم "تركّز على التعريف بالمنتجات والتواجد في الأسواق"، مبيناً أن "الأسعار المطروحة منخفضة وقريبة من الكلفة".

وبهذا الخصوص اعتبر المحلل السياسي السوري د. سامر الخطيب في حديث لوكالة شفق نيوز أن المعرض "يحمل رسائل سياسية واضحة، أبرزها أن دمشق تريد إيصال صورة عن عودتها إلى الخارطة الإقليمية واستعدادها للتعاون والانفتاح"، معتبراً أن "المشاركة الرسمية لعدة دول تمثل اختباراً لمدى تقبل المجتمع الدولي للتواصل مع سوريا بعد سنوات من القطيعة".

ويُعد معرض دمشق الدولي، الذي انطلق لأول مرة عام 1954 وتوقّف لسنوات خلال الحرب قبل أن يُستأنف عام 2017، من أقدم وأبرز المعارض في الشرق الأوسط.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار ابتداءً من الخميس وحتى 5 أيلول/سبتمبر، يومياً من الساعة 17:00 حتى 23:00.