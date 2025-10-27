سوريا.. تراجع إنتاج الزيتون بنسبة 45٪ بسبب التغيرات المناخية والحرائق

شفق نيوز- دمشق

كشفت وزارة الزراعة السورية، يوم الاثنين، عن تراجع زراعة الزيتون بشكل كبير، بنحو النصف مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لجملة من العوامل المناخية والاقتصادية، فضلا عن الحرائق.

وقالت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، عبير جوهر، لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب التراجع في إنتاج الزيتون لهذا الموسم تعود بالدرجة الأولى إلى التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الهطول المطري، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على الأشجار، خاصة أن نحو 85% من زراعة الزيتون في سوريا بعلية وتعتمد كلياً على الأمطار".

ويُعدّ الزيتون من المحاصيل الإستراتيجية التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الزراعي السوري، إذ تغطي زراعته نحو 12% من إجمالي المساحة الزراعية في البلاد.

وأضافت جوهر أن "موجات الحر الشديدة التي رافقت فترات الإزهار والعقد أسهمت بشكل كبير في ضعف عقد الثمار، إلى جانب تراجع الخدمات الزراعية نتيجة الظروف الاقتصادية، مثل محدودية التسميد والري التكميلي".

وبيّنت أن "الحرائق التي طالت مساحات واسعة من بساتين الزيتون في المناطق الساحلية وريفي حمص وحماة الغربي زادت من حجم الخسائر، ناهيك عن أن الموسم الحالي يُعدّ من سنوات المعاومة، وهي بطبيعتها مواسم منخفضة الإنتاج مقارنة بالسنوات الوفيرة السابقة".

أوضحت جوهر أن "إنتاج الزيتون لهذا الموسم قُدّر بنحو 412 ألف طن، وهو ما يمثل تراجعاً بأكثر من 45% مقارنة بالموسم السابق، في حين بلغ إنتاج زيت الزيتون حوالي 66 ألف طن فقط".

وأكدت أن "تقدير الإنتاج يتم عبر جولات إحصائية ميدانية تنفذها مديريات الزراعة في المحافظات، بهدف تقييم الأثر الفعلي للتغيرات المناخية على المحصول وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالإنتاج".

وأشارت جوهر إلى أن "المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في سوريا تبلغ نحو 679 ألف هكتار، أي ما يعادل حوالي 12% من إجمالي المساحة الزراعية، ويصل عدد أشجار الزيتون إلى 101 مليون شجرة، منها 90 مليون شجرة مثمرة، فيما تحتضن البلاد أكثر من 70 صنفاً من الزيتون المخصص لإنتاج الزيت وزيتون المائدة".

وفي إطار جهود وزارة الزراعة لدعم هذا القطاع الحيوي، قالت جوهر إن "الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ إستراتيجيات لتطوير سلسلة القيمة للزيتون، من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في الحقول، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وتأمين غراس زيتون محسّنة وموثوقة تتناسب مع خصوصية كل منطقة بيئية".

وأضافت أن "الوزارة تسعى كذلك إلى تطبيق الاشتراطات الفنية الصحيحة في معاصر الزيتون، وفق دليل عمل المعاصر المعتمد كمواصفة قياسية سورية رقم 4083، وذلك لضمان إنتاج زيت زيتون بكر عالي الجودة يطابق المواصفات العالمية ويعزز مكانة المنتج السوري في الأسواق المحلية والخارجية".