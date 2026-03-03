سوريا تدعو رعاياها في العراق إلى توخي الحذر وتجنب التجمعات

شفق نيوز - بغداد

دعت سفارة الجمهورية العربية السورية في بغداد، يوم الثلاثاء، رعاياها السوريين المقيمين في العراق إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

وشددت السفارة، بحسب بيان لها، على ضرورة "عدم الاقتراب من أماكن التجمعات، وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية التي تعلن عنها السلطات العراقية".

وتشهد المنطقة، منذ أيام، حالة من التوتر العسكري المتصاعد، مع تصعيد غير مسبوق بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، يأتي هذا التصعيد في ظل تكثيف الهجمات الجوية والصاروخية على مختلف الجبهات، ما يزيد من مخاطر مواجهة أوسع في المنطقة.