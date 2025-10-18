سوريا.. تحركات إسرائيلية وأعمال تجريف في ريف القنيطرة الشمالي

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر سورية محلية، يوم السبت، بتحرك وحدات من الجيش الإسرائيلي في ريف القنيطرة الشمالي، قرب خط فصل القوات في الجولان السوري المحتل، منفذة أعمال تجريف داخل محمية جباتا الخشب الطبيعية في أطراف المنطقة.

وأوضحت المصادر لمراسلة وكالة شفق نيوز في سوريا، أن "دورية إسرائيلية مؤلفة من خمس سيارات دفع رباعي ودبابتين قامت بنصب حاجز مؤقت على الطريق الواصل بين بلدتي أوفانيا وجباتا الخشب، حيث جرى تفتيش المارة ومركباتهم قبل أن تشرع الآليات بتنفيذ أعمال تجريف في أطراف المنطقة".

وأضافت المصادر أن "هذه التحركات تأتي في ظل استنفار أمني لقوات الاحتلال في الجولان المحتل، وسط مخاوف من توسع النشاط العسكري في المنطقة الحدودية".

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسة توغلات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة وجنوب سوريا، شملت مداهمات للمنازل واعتقالات واستهداف مناطق سكنية، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنها "مهام دفاعية في المنطقة بهدف ضمان أمن مواطني إسرائيل".

وكانت واشنطن قد أعلنت في تموز/ يوليو الماضي عن اتفاق على وقف لإطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، في ظل تصاعد التوتر بعد غارات إسرائيلية متكررة وتوغلات عسكرية في الجنوب السوري، تزامناً مع سقوط نظام بشار الأسد.

وفي أعقاب إطاحة الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تقدّمت القوات الإسرائيلية إلى مواقع في المنطقة العازلة في الجولان والقائمة بموجب اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

كما شنّت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، قائلة إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السابق.

وأعلنت مراراً تنفيذ عمليات برية وتوقيف أشخاص تشتبه بقيامهم بأنشطة "إرهابية" في الجنوب السوري، مطالبة بأن يكون الجنوب السوري منطقة منزوعة السلاح.