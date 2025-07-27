سوريا تحدد موعد أول انتخابات برلمانية بعد التغيير.. الشرع يُقصي داعمي التقسيم

شفق نيوز- دمشق

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، محمد طه الأحمد، يوم الأحد، أن موعد أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة سيكون في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضاف الأحمد لوكالة الأنباء الرسمية "سانا" عقب لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع أمس، أن انتخابات مجلس الشعب من المتوقع أن تُجرى في الفترة من 15 إلى 20 أيلول/ سبتمبر.

وبحسب الأحمد، أكد الرئيس الشرع ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيّدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية.

وكشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن زيادة عدد المقاعد في المجلس من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً.

وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل.