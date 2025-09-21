سوريا تحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

شفق نيوز- دمشق

حددت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء أول انتخابات برلمانية بعد رحيل حكومة بشار الأسد.

وكانت السلطات السورية قد أجلت الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول، لعدم استكمالها بعض الأنشطة التحضيرية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، يوم الأحد الماضي، نقلاً عن ممثل اللجنة الانتخابية السورية، نوار نجمة، أن "اللجنة الانتخابية لم تكمل بعد تشكيل الهياكل المسؤولة عن تنظيم التصويت وقبول المرشحين للانتخابات".

وأشار مصدر الوكالة إلى أن "التأجيل سيتيح وقتا للنظر في أسماء المرشحين لشغل مناصب في الهيئات الانتخابية ودراسة الطلبات الواردة".

وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر، يوم 23 أغسطس/ آب، بإرجاء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في 3 محافظات، بسبب "التحديات الأمنية، إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها".

وقالت المصادر: "حرصًا من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة - الرقة)، ونظرًا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".