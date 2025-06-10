سوريا تحدد رسوم تأشيراتها.. العراقيون يدفعون أكثر من الصينيين والروس والأوروبيين

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء، عن تعديل رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد من بينها العراق، مؤكدة تقسيم الدول إلى مجموعات وفقاً لجنسياتها مع تحديد رسوم متفاوتة بناءً على العلاقات الثنائية والمعايير الدبلوماسية.

وأشارت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى "إعفاء مواطني 4 دول من رسوم التأشيرة مع السماح لهم بالإقامة في سوريا لمدة تصل إلى 6 أشهر"، مبينة أن "الدول هي كل من لبنان، الأردن، موريتانيا وماليزيا".

وأضافت أن رسوم التأشيرات للمغرب، الجزائر، السودان، اليمن تبلغ 40 دولاراً، بينما ليبيا 75 دولاراً في حين بلعت الرسوم للبحرين والصومال 125 دولاراً"، مشيرة إلى أن "الرسوم لمصر، الكويت، قطر، السعودية، سلطنة عُمان وتركيا تبلغ 150 دولاراً".

وأوضحت الوزارة، أن "رسوم التأشيرة بالنسبة للعراق والإمارات فتبلغ 250 دولاراً بينما الصين 40 دولاراً وروسيا 75 دولاراً والولايات المتحدة 300 دولار والمملكة المتحدة 250 دولاراً وكندا 150 دولاراً".

ووفقاً للبيان، فإن رسوم أستراليا نيوزيلندا هي 250، والاتحاد الأوروبي: 125 دولاراً والدول غير المصنفة هي 100 دولار لتأشيرة دخول لمدة 15 يوماً، أو 25 دولارا ًلتأشيرة عبور لمدة 3 أيام".

وأكدت الوزارة، أن "معظم التأشيرات تُمنح لمدة 3 أشهر مع دخول لمرة واحدة، باستثناء بعض الدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول متعدد خلال نفس الفترة، ويُشترط دفع الرسوم نقداً بالدولار الأمريكي عند الوصول إلى المطار أو عبر نظام التأشيرة الإلكترونية، كما يُنصح المسافرون بالتحقق من متطلبات التأشيرة الخاصة بجنسيتهم قبل السفر، حيث قد تختلف الشروط والرسوم".

سبق وأن كشفت مصادر مقربة من الحكومة، لوسائل إعلام عربية، أن السلطات السورية بدأت إجراءاتها لإسقاط الجنسية السورية عن نحو 700 ألف من المواطنين الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين، إضافة إلى آلاف المقاتلين من أفغانستان وباكستان، والذين حصلوا عليها خلال حكم نظام بشار الأسد.